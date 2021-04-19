المواطنون يشيدون بإجراءات تعقيم المساجد في سابع أيام صلاة التراويح

أشاد المواطنون في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والجيزة وقنا والشرقية بحرص وزارة الأوقاف على تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد، واستمرار عمليات التعقيم المستمرة للمساجد التي تقوم بها المديريات الأوقاف من أجل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة رواد بيوت الله عز وجل.

وقال الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية -في تصريحات الليلة- إنه لليوم السابع على التوالي ووسط فرحة غامرة، قام رواد المساجد بالمحافظة بأداء صلاة التراويح وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة للصلاة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، وأداء الصلاة خلال نصف ساعة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة، وأظهر المواطنون أثناء أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري، وهو أيضا ما أكدته جميع المديريات.

كما أكد رواد المساجد أن "روح شهر رمضان المبارك قد عادت إلينا، ونسأل الله ألا يحرمنا منها، وإننا ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة".

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف -في بيان- أن مديريات المنوفية والجيزة وقنا والشرقية أكدت التزام رواد المساجد بها بالالتزام بالإجراءات التي وضعتها لجنة المتابعة بالوزارة، وأنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.