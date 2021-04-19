جونسون: تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا إنجاز رائع

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن تطعيم أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعد إنجازا رائعا.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عنه القول: "توفر لنا اللقاحات أفضل حماية ممكنة من الفيروس، لذلك من الرائع أن 10 ملايين شخص تلقوا الآن الجرعة الثانية. وهذا إنجاز بارز آخر في برنامجنا للتطعيم، الذي أنقذ بالفعل آلاف الأرواح، وأود أن أشكر الموظفين والمتطوعين الرائعين المشاركين في عملية التطعيم، وأحث جميع الذين يتم استدعاؤهم على مواصلة التقدم".



وأشاد وزير الصحة مات هانكوك بإنجاز التطعيم بالجرعة الثانية "الرائع" الذي قال إنه يعني أن "أكثر من 10 ملايين شخص هم الأكثر عرضة لكوفيد 19 في المملكة المتحدة يتمتعون الآن بحماية مزدوجة من هذا الفيروس المخيف".



وأضاف: "الجرعات الثانية حاسمة لتحقيق أقصى قدر من قوة ومدة حمايتكم من كوفيد-19 وأنا أحث الجميع المؤهلين على تلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن".



وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، أن هذا الإنجاز يعني أن أكثر من 19% من جميع البالغين في البلاد تلقوا كلا الجرعتين.



وتشير البيانات الرسمية إلى أنه حتى الآن، تم تطعيم 8 ملايين و518 ألفا و498 شخصاً في إنجلترا و757 ألفا و115 شخصاً في اسكتلندا بالجرعة الثانية من اللقاح، وفي ويلز، تلقى 807ر602 أشخاص الجرعة الثانية، وفي أيرلندا الشمالية، 619ر273 شخصا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى 10 ملايين و152 ألفا و39 شخصا.



وجرى إعطاء نحو 43 مليون جرعة بين الثامن من ديسمبر و18 أبريل.



ويتضمن هذا العدد 32 مليونا و932 ألفا و448 شخصا تلقوا جرعتهم الأولى و10 ملايين و152 شخصا و39 تلقوا جرعتهم الثانية.



من جانبه، أشاد السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لدائرة الصحة الوطنية، بـ "الإنجاز الكبير" لبرنامج التطعيم التابع لدائرة الصحة.



وأضاف قائلا: "منذ أن أصبحت دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا أول خدمة صحية في أي مكان في العالم تقدم لقاحا مضاداً لكوفيد-19، انتقل البرنامج من قوة إلى قوة، مع إعطاء الفرصة لكل فرد في الفئات ذات الأولوية القصوى للحصول على التطعيم لتحقيق الهدف".