حوادث سيارات تسلا ذات القيادة الآلية تثير مخاوف بشأن سلامة استخدامها

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم حادثا مريعا، لسيارة تسلا 2019 Model S ، ذات القيادة الآلية، وهو الحادث ال24 للسيارة الكهربائية بالكامل حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رجلان لقيا مصرعهما كانا يستقلان سيارة 2019 Tesla Model S، حيث اصطدمت بشجرة في هيوستن قبل يشب بها حريق هائل استمر لأربع ساعات واستهلك 32 ألف جالونا من الماء لإخماده.

واضطر الإطفائيين إلى الاتصال بـ شركة Tesla ليسألوهم عن كيفية إيقاف اشتعال البطارية.

وقال الشرطي مارك هيرمان ، إن التحقيق وجد أنه "لم يكن أحد يجلس بمقعد السائق عندما وقع الحادث ، حيث كان أحد الركاب جالسًا في مقعد الراكب الأمامي والثاني جالسًا في الخلف، حيث كانت السيارة التي تبلغ تكلفتها 80 ألف دولار تتحرك بسرعة عالية عندما فشلت في الثبات على أحد المنعطفات ، وخرجت عن الطريق وتحطمت.

وفي الشهر الماضي ، قال المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي (NTSB) أن تسلا تستخدم العملاء كـ "خنازير غينيا" لاختبار تقنية القيادة المستقلة الخاصة بها قبل الموافقة عليها رسميًا.

ويطالب المجلس بإجراءات أكثر صرامة بشأن التكنولوجيا المستقلة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية بالولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) تحقق الآن في 23 حادثا تسببت به سيارات تسلا كانت مثبتة على نظام القيادة الآلية.

ويستخدم نظام القيادة الآلية أجهزة الاستشعار والكاميرات للكشف عن الممرات أو العقبات أو المركبات الأخرى.

وفي وقت سابق، قال إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة Tesla، إن المركبات ذات القيادة الآلية "تقترب الآن من أن تكون أقل عرضة للحوادث بمقدار 10 مرات من المركبة العادية.

وظل ماسك يسوق لسيارة تسلا بـ `` ذات القيادة الذاتية الكاملة '' (FSD) لأكثر من خمس سنوات ، لكن عددًا من رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي تم الكشف عنها الشهر الماضي كشفت أن التكنولوجيا بعيدة كل البعد عن توفير قدرات بدون استخدام اليدين.