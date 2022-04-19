وفاة طيار جراء تحطم طائرة خفيفة في أستراليا

لقي قائد طائرة خفيفة حتفه بعد تحطم طائرته في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار كونابارابران / نحو 500 كيلومتر شمال غرب سيدني/ يوم الإثنين بعد تقارير عن وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن أحد المواطنين حاول مساعدة الطيار والراكب الوحيد، وأخرجه من الطائرة وأجرى الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول الشرطة والمسعفين.

ومع ذلك، توفي الرجل، 57 عاما، والذي لم يتم التعرف عليه بعد ، في مكان الحادث.

وجرى إبلاغ الشرطة بأن الطائرة الخفيفة من طراز "سيسنا 172" غادرت المطار نفسه في وقت سابق من ذلك اليوم.

ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في أسباب الحادث.