 فيسيل كوبي يفوز على كيتشي في دوري أبطال آسيا - بوابة الشروق
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فيسيل كوبي يفوز على كيتشي في دوري أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 3:49 م

فاز نادي فيسيل كوبي الياباني على كيتشي من هونج كونج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد مدينة بوريرام، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدفي فيسيل كوبي كل من يوتي جوكي وشيون اينوي في الدقيقتين 15 و85، في حين أحرز هدف كيتشي أليكس أكاندي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدر فيسيل كولي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات المباشرة أمام كيتشي الذي لعب مباراتين، في حين لا زال رصيد تشيانراي يونايتد التايلاندي خالياً من النقاط.

وتضم المجموعة ثلاثة أندية، وذلك بعد انسحاب شنجهاي بورت الصيني.


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