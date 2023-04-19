علي ربيع يروج لفيلم «بعد الشر» بأغنية «حبايبنا» لـ أنغام

روج الفنان على ربيع، اليوم الأربعاء، لفيلمه الجديد " بعد الشر" المقرر عرضه في أول أيام عيد الفطر، بأغنية "حبايبنا" لأنغام.

ونشر ربيع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يظهر وسط حشد كبير من الجمهور على صوت المطربة أنغام وهي تغني أغنية حبايبنا"، وكتب على الفيديو "وحشتوني والله بقالنا سنة بنشتغل في فيلم بعد الشر.. وكل اللي نفسنا فيه فرحتكم.. إن شاء الله تفرحوا في العيد وتنبسطوا وتضحكوا.. العيد فرحة.. ويارب كل الناس تكون مبسوطة دايما".

وأشار إلى أن "بعد الشر" فيلم العيد الفطر المبارك 2023، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حيث يجسد شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف البرومو الرسمي للفيلم عن استعداد على ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

وتم أمس طرح الأغنية الدعائية للفيلم باسم "كنكة قهوة" غناء عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي، وهي كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزبع أماديو.

يشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب .