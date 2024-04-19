الحكومة: لا يجب إشاعة معلومة خاطئة بشأن امتلاك الدولة مليارات الدولارات حاليا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تهمل ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الحكومة ولا تترك هذا الملف كما لو كان وضعا دائما، لكنه وضع مؤقت، موضحا أن مسئولية الحكومة هي توفير الموارد الدولارية المطلوبة لذلك.

وشدد على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن وترشيد استهلاك السيولة الدولارية، مؤكدا أن الحكومة تراعي الاحتياجات في هذا الصدد.

وأوضح أن السيولة التي تم توفيرها تحصل عليها الدولة تباعا وليس دفعة واحدة، متابعا: «لا يجب إيصال معلومة خاطئة أن الدولة لديها مليارات في الوقت الحالي».

ونوّه بأن الدولة لم تتخلَ عن المواطن، موضحا أن أغلبية تكلفة الكهرباء التي تصل للمواطن مدعومة من الدولة.