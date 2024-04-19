اعتقال مشتبه بهما في بولندا بسبب الهجوم على ناقد للكرملين في فيلنيوس

قال مكتب المدعي الإقليمي في فيلنيوس، اليوم الجمعة، إنه جرى القبض على شخصين في بولندا للاشتباه في قيامهما بهجوم عنيف الشهر الماضي في ليتوانيا على الناقد للكرملين ليونيد فولكوف.

وذكر المكتب أنه تم القبض على المهاجمين المشتبه بهما في وارسو في 3 أبريل.

وقال جوستاس لاوسيوس، من مكتب المدعي العام الإقليمي في فيلنيوس للإذاعة الليتوانية، إن كلاهما مواطنان بولنديان ويمكن تسليمهما إلى ليتوانيا في مايو بمجرد الانتهاء من الخطوات الإجرائية.

ويمكن بعد ذلك البدء في إجراء مزيد من التحقيقات بشأن الشخصين اللذين لم يتم الكشف بعد عن هويتهما.

وقال نائب رئيس إدارة التحقيقات الجنائية الليتوانية سوليوس بريجيناس، إن "هذين الشخصين معروفان لدى سلطات إنفاذ القانون البولندية. وهذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الحالي".

وذكر بريجيناس، أنه تم إجراء خمس عمليات تفتيش في إطار تحقيق مشترك مع السلطات البولندية.

وكان فولكوف، الذي يعيش في المنفى في ليتوانيا، قد تعرض لهجوم بمطرقة وأصيب خارج منزله في فيلنيوس في 12 مارس.

ولاحقا وصف فولكوف، البالغ من العمر 43 عاما والمقرب من معارض الكرملين أليكسي نافالني، الذي توفي في معسكر اعتقال في فبراير الماضي، الحادث بأنه سلوك "قطاع طرق معتاد" من جانب أتباع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان جهاز المخابرات الليتواني، قد اشتبه في وقت سابق في أن المخابرات الروسية كانت وراء الهجوم على الشخصية المعارضة، والذي وقع قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأكد الجانب البولندي في وقت لاحق اعتقال المشتبه بهما، الذي أعلن عنه الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا لأول مرة اليوم الجمعة.

وقال مكتب التحقيقات المركزي التابع للشرطة البولندية، في منشور على تطبيق إكس (تويتر سابقا) إنه تم إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق كلا الشخصين، وجرى نقلهما إلى مكتب المدعي لمنطقة وارسو- براجا بعد اعتقالهما.

وذكر المكتب لوكالة الأنباء البولندية بي أيه بي أنه في 4 أبريل، وافقت محكمة بولندية على تنفيذ مذكرة التوقيف و"الاعتقال المؤقت للشخصين".

ورحب فولكوف بنجاح التحقيق.

وقال في منشور على تطبيق تيليجرام: "لقد رأيت إلى أي مدى تابعت الشرطة الليتوانية بنشاط وإصرار هذه القضية خلال الشهر الماضي، وأنا سعيد جدا لأن هذا الجهد كان ناجحا".

وأضاف: "حسنا، سنعرف التفاصيل قريبا. لا أكاد أستطيع الانتظار."