قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين إن الاحتلال دمر نحو 600 منزل في المخيم، منوهة أن «قرابة 3000 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن».

ونوهت في تصريحات نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، اليوم السبت، أن «العدوان أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان آلاف المهجرين مصادر رزقهم»، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر في مجتمع جنين بشكل كبير.

ولفتت إلى أن النازحين من المخيم وصل إلى نحو 21 ألفًا؛ بينهم 6 آلاف في المدينة نفسها، و4181 نازحاً في بلدة برقين، و32 ألفاً في سكنات الجامعة العربية الأمريكية.

وأشارت إلى استشهاد 40 مواطنًا منذ بداية العدوان، قائلة إن قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها تواصل لليوم 89 على التوالي.

وذكرت أن قوات الاحتلال شقّت 15 شارعًا على حساب عشرات المنازل، كما شددت من حصار مخيم جنين، وأغلقت مزيداً من الشوارع المؤدية له بالسواتر الترابية.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من عمليات اقتحام القرى الغربية والجنوبية لجنين، واقتحمت منازل الأهالي ونصبت العديد من الحواجز على المدخل الجنوبي للمدينة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وجرافة D9 وجرفت الشوارع الفرعية الواصلة إلى بلدة برقين ودمرت البنية التحتية.