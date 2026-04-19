ميسي يقود إنتر ميامي لتخطي عقبة كولورادو في الدوري الأمريكي

نجح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فى قيادة فريقه إنتر ميامي لتخطي مفاجآت مضيفه كولورادو رابيدز بفوز مثير بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة للدوري الأمريكي للمحترفين MLS.

وسجل أهداف إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي (هدفين) وجيرمان بيرتيرام، بينما أحرز لكولورادو رافاييل نافارو في الدقيقة 58 ودارين يابي في الدقيقة 62، كما شهدت المباراة شهدت طرد يانيك برايت لاعب إنتر ميامي في الدقيقة 87.

ورفع ميسي رصيده إلى 905 أهداف في مسيرته الكروية، ليواصل الاقتراب من الحلم التاريخي بالوصول إلى الهدف رقم 1000، حيث بات يفصله 95 هدفًا فقط عن هذا الإنجاز الاستثنائي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لإنتر ميامي بدون المدرب خافيير ماسكيرانو، الذي أعلن رحيله عن منصبه بشكل مفاجئ قبل أيام لأسباب شخصية.

وارتفع رصيد إنتر ميامي، حامل اللقب، إثر هذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن فانكوفر المتصدر.

وتوقف رصيد كولورادو رابيدز عند 12 نقطة في المركز التاسع، بقيادة مدربه الإنجليزي مات ويلز.