قال نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، إن بلاده لديها حاليا 19 مصنعا لإنتاج الديزل الحيوي، قادرة على توليد نحو 1.5 مليون لتر شهريا.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد، عن نائب رئيس الوزراء القول، إن التوسع في إنتاج الوقود الحيوي، الذي تم عرضه على المجلس الوطني للعمل الاقتصادي، يشمل تعاونا بين الجهات الحكومية وشركات المزارع الخاصة.

وجاءت تصريحات أحمد زاهد خلال مؤتمر صحفي عقد عقب افتتاحه سوبر ماركت "ريس سمارت جروسر"، اليوم الأحد.

وأضاف أن المصانع الـ19 تنتج حاليا مزيجات من وقود الديزل الحيوي تتراوح ما بين "بي15" و"بي50"، مع وجود خطط لزيادة الإنتاج من خلال استخدام الحمأة، وهي منتج ثانوي لإنتاج زيت النخيل الخام.

وأوضح أنه "من الممكن الاستفادة من نحو 35% من هذه الحمأة بالكامل لإنتاج الوقود الحيوي ووقود الطائرات النفاثة من نوع "إيه 1".