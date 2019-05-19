تقرير: اتهام جنديين مالطيين بقتل مهاجر بدافع العنصرية

أفادت صحيفة "تايمز أوف مالطا" بأنه تم استدعاء جنديين مالطيين اليوم الأحد إلى المحكمة ،ووجهت إليهما تهمة قتل مهاجر من كوت ديفوار (ساحل العاج).

وتشمل الاتهامات التي وجهت إلى فرانشيسكو فينيتش (21 عاما)، ولورين سكيكلونا (22 عاما)، القتل بدوافع عنصرية والتحريض على الكراهية على أساس العرق، وفقا للتقرير.

وكان الشخص الإيفواري لاسانا سيسيه عائدا إلى منزله مساء يوم السادس من نيسان/أبريل عندما لقي حتفه في حادث إطلاق نار من سيارة مارة في قرية هال فار. كما أصيب في الحادث مهاجران آخران يبلغان من العمر 22 عامًا من غينيا و28 عامًا من جامبيا.

وأثار تورط الجنديين المزعوم في مقتل سيسيه تساؤلات حول تفشي العنصرية بين أفراد القوات المسلحة المالطية، المسؤولة عن إنقاذ المهاجرين المتجهين إلى أوروبا الذين تم إنقاذهم من البحر.

كما تم توجيه اتهام إلى فينيتش وسكيكلونا في حادث سيارة هربا بعده واستهدفا فيه مهاجرا من تشاد في نفس الموقع في الأول من شباط/ فبراير.

وقال كلاهما إنها غير مذنبين بالتهم، وفقا لصحيفة تايمز أوف مالطا. ويمكن أن يواجهها السجن المؤبد إذا تمت إدانتهما.

وأصدرت 60 منظمة غير حكومية وجماعة حقوقية بيانا اليوم الأحد قائلة إن أول حالة قتل بدافع العنصرية في مالطا يجب أن تكون بمثابة "نداء إيقاظ" حول ما يحدث عندما يُسمح للعنصرية أن تتفاقم دون عواقب.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن إجراء تحقيق داخلي لا يزال مستمرا حيث سيحدد ما إذا كان المشتبه بهما تصرفا بشكل منفرد، أو أنهم فردين مارقين أو جزءًا من اتجاه أوسع.

وأضاف موسكات "لغة الكراهية والانقسام ليس لها مكان في مجتمعنا "إنها إشارة قوية لجميع الذين ينشرون خطاب الكراهية. هناك عواقب لنشر هذه المشاعر السيئة. نحن لا نزال صامدين في دعوتنا للوحدة بين أبناء الشعب المالطي وجميع الذين يعيشون في مالطا".

وقال وسكات "يجب أن نشعر بالغضب لأننا سمحنا لهذه البيئة من الكراهية أن تتفاقم بيننا. أنا غاضب من نفسي. لقد قُتل رجل لمجرد الإثارة. لم يفعل شيئًا لهم. لسنا هذا النوع من البشر ".