علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، والتي نصح فيها بالتوجه إلى تعلم البرمجيات.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن مصر ليس بها بيئة خصبة تساعد الطلاب والنشء الصغير على تعلم البرمجة، منوهًا بأن «نظام التعليم لا يساعد على تحقيق طموح الرئيس».

وأضاف: «نظام التعليم سيادة الرئيس مفهوش الحاجة دي، حضرتك تعلم أن معامل الكمبيوتر في المدارس - لو موجودة – مقفولة، نحن لا نخلق بيئة جيدة للمبرمج أو مهندس الكمبيوتر».

ورفض عقد مقارنة بين مصر ودول سنغافورة أو الصين أو الهند أو أمريكا، قائلًا إن من أهم صفات المبرمج أن يكون «متقدمًا جدًا» في الرياضيات.

وذكر أن الطالب المصري لا يحتل مركزًا ضمن الستة الأوائل في المنطقة العربية بالنسبة لمستوى العلوم والرياضيات، متوجهًا بحديثه للرئيس: «اللي حضرتك بتحلم بيه وعاوزه لن يأتي من البيئة دي».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين، طالبهم فيها بالتوجه إلى تعلم البرمجيات، قائلا: «بوصلة المصريين يجب أن تتجه لتعليم أبنائهم العمل بقطاعات الاتصالات والبرمجيات».

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وعدد من الوزراء وقيادات الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي: «عايزين تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق وفي الآخر تزعلوا مني ومن الحكومة أنهم مش شغالين، لما ولدنا يشتعلوا في البرمجة الحديثة هتوصل مرتباتهم الشهرية لـ20 ألف دولار ويمكن تبقا 100 ألف دولار».