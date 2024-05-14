أردوغان: تركيا تعالج أكثر من ألف عضو من حركة حماس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن أكثر من ألف عضو من حركة المقاومة الإسلامية حماس يتلقون العلاج الطبي في تركيا.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أنقرة "في بلادي، أكثر من ألف عضو من حماس يتلقون العلاج حاليا في مستشفياتنا"، واصفا حماس، بأنها حركة مقاومة، قائلا إنها تقاتل "لحماية أرضها وشعبها".

ولم يقدم أردوغان تفاصيل بشأن مكان إصابة أعضاء حماس أو كيف وصلوا إلى تركيا.

وتحدث أردوغان وميتسوتاكيس لصالح وقف إطلاق النار إلى أنهما أعربا عن وجهتي نظر مختلفتين.

وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده، مثل تركيا، تؤيد حل الدولتين، إلا أنه اعتبر أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس عليها.

كان أردوغان قد وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" وانتقد الدعم الغربي للدولة العبرية، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخطى هتلر في أساليب "الإبادة الجماعية".