كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن وجود نقص في حوالي ألف صنف بسوق الدواء، لافتا أنها تشكل نسبة 8 % من إجمالي 17 ألف صنف دوائي متوفر في السوق.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، وجود بدائل ومثائل للأصناف الناقصة تتمتع بنفس الكفاءة، مشيرا إلى توفر 16 ألف صنف.

ولفت إلى رفض هيئة الدواء طلب تحريك أسعار 1500 صنف بنسبة 25%، قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مارس الماضي؛ بسبب عدم تغير صرف الصرف آنذاك، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 31 جنيها إلى 48 جنيها بزيادة قدرها 65%؛ أثر على المصانع بشكل كبير.

وأوضح أن زيادة التكاليف، نتيجة ارتفاع سعر الصرف؛ يؤثر بشكل كبير على جميع عناصر منظومة قطاع الدواء، مضيفا أن هيئة الدواء تدرس طلب تحريك الأسعار وتمتلك المستندات كافة التي توضح نسب ارتفاع التكلفة.