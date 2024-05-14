 شعبة الأدوية: نقص 1000 صنف بالسوق.. وطالبنا بتحريك الأسعار 25% - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 مايو 2024 6:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شعبة الأدوية: نقص 1000 صنف بالسوق.. وطالبنا بتحريك الأسعار 25%

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 5:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 5:58 ص

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن وجود نقص في حوالي ألف صنف بسوق الدواء، لافتا أنها تشكل نسبة 8 % من إجمالي 17 ألف صنف دوائي متوفر في السوق.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، وجود بدائل ومثائل للأصناف الناقصة تتمتع بنفس الكفاءة، مشيرا إلى توفر 16 ألف صنف.
ولفت إلى رفض هيئة الدواء طلب تحريك أسعار 1500 صنف بنسبة 25%، قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مارس الماضي؛ بسبب عدم تغير صرف الصرف آنذاك، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 31 جنيها إلى 48 جنيها بزيادة قدرها 65%؛ أثر على المصانع بشكل كبير.
وأوضح أن زيادة التكاليف، نتيجة ارتفاع سعر الصرف؛ يؤثر بشكل كبير على جميع عناصر منظومة قطاع الدواء، مضيفا أن هيئة الدواء تدرس طلب تحريك الأسعار وتمتلك المستندات كافة التي توضح نسب ارتفاع التكلفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك