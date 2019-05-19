فنزويلا تتهم أمريكا بفرض حصار على اقتصادها ونفطها

اتهم وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، اليوم الأحد، الحكومة الأمريكية بفرض حصار اقتصادي ومالي على الاقتصاد وصناعة النفط في بلاده.

وأضاف كيفيدو - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "هذا بالتالي يولد اضطرابات في تدفق إمدادات النفط إلى السوق العالمية بالإضافة إلى أضرار اقتصادية خطيرة ومعاناة للشعب الفنزويلي".

يشار إلى أن فنزويلا تتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد، وأنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.