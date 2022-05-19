أكرم يسري: تعاهدنا على التتويج بكأس الكؤوس لمصالحة الجماهير ومجلس الإدارة

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أعرب أكرم يسري لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج كوماندوز اليد بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

توج الزمالك بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس في النيجر.

وقال أكرم يسري: “أهنئ مجلس الإدارة وكل جماهير الزمالك علي بطولة كأس الكؤوس، في بطولة غالية جدا لنا لأنها جاءت بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي وكنا نتمني أن نتوج به”.

وأضاف:” الفريق تعاهد على الفوز بلقب كأس الكؤوس لمصالحة الجماهير ومجلس الإدارة”.

واختتم: “سعيد بهذه النهاية السعيدة والفوز بهذه الكأس الغالية بعد موسم شاق وطويل ونشكر كل من ساندنا طوال هذا الموسم المرهق”.