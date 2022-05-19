انهيار صادرات الحبوب الأوكرانية في مايو الجاري

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الخميس، إنها صدرت 643 ألف طن حبوب منذ بداية مايو الجاري، مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.



وتقلص الحجم بسبب مشاكل لوجستية منذ غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وإغلاق الموانئ على البحر الأسود، الطرق الرئيسية لصادرات الحبوب الأوكرانية، وفقا لوكالة رويترز.



وقالت الوزارة إن صادرات مايو تشمل نحو 617 ألف طن من الذرة، و16 ألف طناً من القمح، و8 آلاف طن من الشعير، ولم تذكر كيفية تسليم الحبوب.



وقال مسؤولون زراعيون كبار إن أوكرانيا صدرت ما يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب في مارس الماضي، و1.09 مليون طن في أبريل الماضي.



وتمكن التجار الأوكرانيون من تصدير ما يصل إلى 6 ملايين طن حبوب شهرياً قبل الغزو الروسي.