 فلفل: التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية جاء نهاية سعيدة لموسم طويل - بوابة الشروق
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فلفل: التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية جاء نهاية سعيدة لموسم طويل

علي البحيري
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 10:16 م

عبر محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بالنيجر.

وقال محمود خليل فلفل: “أنا في قمة سعادتي بهذه البطولة لإهدائها الى مجلس الادارة وللجماهير الوفية”.

أضاف محمود خليل فلفل: “البطولة جاءت لمصالحة الجماهير وهي نهاية ولا أجمل لموسم طويل ومرهق”.

واصل محمود خليل فلفل: “بشكر بصفة خاصة أحمد مرتضى المشرف علي ألعاب الصالات لوقوفه الدائم ومساندته لنا وتذليل كل الصعاب ونعد مجلس الادارة والجماهير بأن القادم أفضل”.


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