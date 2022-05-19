فلفل: التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية جاء نهاية سعيدة لموسم طويل

عبر محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بالنيجر.

وقال محمود خليل فلفل: “أنا في قمة سعادتي بهذه البطولة لإهدائها الى مجلس الادارة وللجماهير الوفية”.

أضاف محمود خليل فلفل: “البطولة جاءت لمصالحة الجماهير وهي نهاية ولا أجمل لموسم طويل ومرهق”.

واصل محمود خليل فلفل: “بشكر بصفة خاصة أحمد مرتضى المشرف علي ألعاب الصالات لوقوفه الدائم ومساندته لنا وتذليل كل الصعاب ونعد مجلس الادارة والجماهير بأن القادم أفضل”.