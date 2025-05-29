 فوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنمية

د ب أ
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 6:09 م | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 6:09 م

فاز مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه في الجولة الثالثة من التصويت لانتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة المالية الأفريقية خلال انعقاد مجلس المحافظين في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

 وحصل سيدي ولد التاه وهو وزير سابق للاقتصاد في بلاده على نسبة 76% من الأصوات متقدما على مرشح زامبيا سامويل مونزلي مايمبو. 

 وتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين من موريتانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا والسنغال وتشاد .

 ويوجد مقر البنك الأفريقي للتنمية في كوت ديفوار وهو أكبر هيئة مالية للتنمية في أفريقيا .

وهذه هي أول مرة يتولى فيها موريتاني رئاسة هذا البنك . 


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