بايدن يلتقي رئيس فنلندا ورئيسة وزراء السويد لبحث انضمام بلادهما إلى حلف الناتو

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض، وذلك لبحث انضمام بلادهما إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أبلغت أعضاء الناتو بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا للحلف، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الخميس.



وأضاف أردوغان خلال مناسبة عيد الشباب، في خطاب تم نشره عبر صفحته على «تويتر»: «لا نريد أن نرتكب نفس الخطأ مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا أننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في نفس المنوال».



يوم أمس، أبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا، بأن مسألة انضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف الناتو، لن تتقدم إذا لم يتم معالجة مخاوف بلاده الأمنية.



وبحسب تلفزيون «تي.آر.تي» التركي، بحث قالن خلال اتصال هاتفي، طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفنلندا والسويد، وأبلغهم بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو مخاوف تركيا الأمنية.



وأكد أنه «إذا لم تُلبَّى مطالب أنقرة لإزالة مخاوفها الأمنية، فإن مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم»، مشددًا على أن «أنقرة لن تقبل بأن تسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو، أن تستضيف أعضاء لتنظيمات إرهابية بالعمل في أراضيها».



وقدم سفيرا السويد وفنلندا لدى الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل (مقر حلف الناتو)، أمس الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، طلبي انضمام بلديهما إلى هذه المنظمة.



وقالت بعثتا السويد وفنلندا في الناتو، عبر «تويتر»، إن هذا اليوم «تاريخي»، وأكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، عبر «تويتر»، تسلمه الطلبين، قائلا: «تشرفنا باستلام طلبات عضوية فنلندا والسويد في الناتو.. هذا يوم جيد، في لحظة حرجة لأمننا».



ونوه ستولتنبرج إلى الطلبات التي قٌدمت اليوم هي «خطوة تاريخية»، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية للحصول على عضوية الناتو.