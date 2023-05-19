مدرب البرتغالي يكشف موقفه من ضم رونالدو لمعسكر يونيو

أشاد مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيز، بعودة النجم كريستيانو رونالدو لصفوف المنتخب، مؤكدًا أنه "قائد رائع" على أرضية الملعب.

وكان ضم كريستيانو رونالدو للقائمة الأولية لمنتخب "البحارة" أحد الأمور التي تمت مناقشتها من قبل المدرب أمس خلال حديثه في اللقاء الذي نظمته شركة "Altice Portugal" للاتصالات، مبررا ضمه بأنه لا يزال يلعب كرة القدم.

وبسؤاله عن سبب ضم اللاعب وهو بعمر الـ38 كما أنه يلعب في دوري أقل تنافسية مثل الدوري السعودي، أجب مارتينيز بأنه لا يؤمن بـ"اتخاذ قرارات من داخل المكتب".

وقال المدرب خلال تصريحات تناقلتها الصحف البرتغالية: "لا يجب أن نقرر بناءً على ما نعتقد، هذا خطأ. عندما توليت تدريب المنتخب تسلمت قائمة بجميع اللاعبين وبكل ما قدموه وأيضا بالتزامهم".

وأضاف أن من مسؤوليته كمدرب احترام جميع اللاعبين بالفريق نظرا لما قاموا به من قبل، مشيرًا إلى أن رونالدو قضى 20 عاما من مسيرته مع المنتخب وأنه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي قارب على مباراته الدولية رقم "200".

وأكد مارتينيز أن رهانه كان صحيحا وذلك بعدما سجل النجم البرتغالي هدفين خلال مباراة منتخب "البحارة" في مارس الماضي موضحا أن رونالدو كان قائدا رائعا وكل تركيزه مع الفريق".