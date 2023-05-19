وست هام الإنجليزي يهزم ألكمار ويتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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بلغ فريق وست هام يونايتد الإنجليزي نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه 1/ صفر على مضيفه ألكمار الهولندي في إياب الدور قبل النهائي.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز وست هام على ملعبه 2 /1، ليبلغ الفريق الإنجليزي نهائي النسخة الثانية من البطولة، والتي انطلقت الموسم الماضي وفاز بها روما الإيطالي، بعد تفوقه 3 /1 في مجموع المباراتين.

وسجل بابلو فورنالس هدف المباراة الوحيد لـ وست هام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسيلتقي وست هام مع الفائز من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.