زيلينسكي أمام القمة العربية: لن نخضع أبدا للمطامع الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام القمة العربية، والتي يحضرها كضيف شرف بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "أوكرانيا لن تخضع أبدا للمطامع الروسية" كما ثمن الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي "لم نختار الحرب ولم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى".

وتابع الرئيس الأوكراني بالقول " إننا مجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه".

وأكد زيلينسكي أن" ما يحدث في بلادنا (أوكرانيا) حرب وليس مجرد نزاع".

وأعلن الرئيس الأوكراني أن "كييف تعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا".

وثمن الرئيس زيلينسكي "الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا".

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز شدد في كلمة له في بداية اجتماع القمة العربية في جدة والتي تتراسها المملكة" على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا، مؤكدا أن المملكة مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا".

وكان زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة للمنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، قد كتب في تغريدة على تويتر، إن هدفه هو "تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي"، مشيرا إلى أن من بين الموضوعات الأخرى التي ذكرها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، و"صيغة سلام"، والتعاون في مجال الطاقة.

وبعد تسلمه رئاسة القمة العربية الـ32، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتاح القمة، ورحب بالقادة العرب الحاضرين وبالرئيس الأوكراني زيلينسكي.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الأوكراني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هامش القمة العربية التي ستعقد ليوم واحد فقط.