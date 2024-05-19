الحكومة العراقية: مستعدون لتقديم المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

أكدت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، استعدادها لتقديم المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تعرضت لحادث في محيط قرية «أوزي» الواقعة في غابات ارسباران.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة، لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران.



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باسم العوادي

الناطق الرسمي باسم… — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 19, 2024

وأعلن رئيس الهلال الأحمر بيرحسين كوليوند، زيادة أعداد فرق الإنقاذ والإغاثة العملياتية الموجودة في موقع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، أن هناك 40 فريقًا يبحثون عن مروحية الرئيس الإيراني.

ونفى إمكانية مواصلة البحث جويًا بسبب الأحوال الجوية السيئة، مضيفًا: «الظروف الجوية غير مناسبة للغاية والمنطقة وعرة يصعب التنقل فيها، ولكن يتم بذل كل الجهود للوصول إلى المروحية».

ونوه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.