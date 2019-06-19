توقيف شخصين في الهند لمحاولتهما بيع «قيء حوت» بـ 224 ألف دولار

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صرح مسؤول أمني هندي اليوم الأربعاء بأنه جرى توقيف شخصين في مومباي لمحاولتهما بيع "قيء الحوت" أو العنبر، وهو مادة شمعية تنتجها حيتان العنبر وتستخدم عادة في صناعة العطور.

وقال نائب مفوض شرطة مومباي أخيليش سينج بأن حوت العنبر محمي وفقا للقانون الهندي ويُحظر حيازة أو بيع أي جزء من مثل هذه الحيوانات.

وكان أحد الشخصين يحاول بيع 1.3 كيلوجرام من المادة تقدر قيمتها بنحو 224 ألف دولار عندما تم إلقاء القبض عليه السبت الماضي.

وقال سينج :"تحركنا بناء على بلاغ وأوقفناه مع شخص آخر. ويقوم فريق حاليا بإجراء تحقيق لمعرفة كيف حصلا على المادة".

وأوضح أنه من المعروف أن الصيادين يقتلون الحيتان للحصول على المادة باهظة الثمن، والتي يتم إفرازها في أمعاء حيتان العنبر، وتوصف بالذهب العائم بسبب ارتفاع قيمتها.

ويمكن العثور على المادة طافية في البحار الاستوائية أو على الشواطئ، إلا أنه يمكن أيضا قتل الحيتان للعثور عليها وعلى غيرها من المنتجات مثل الزيوت.

ويُستخدم العنبر لصناعة عطور تدوم لفترة أطول. ومع مرور الزمن، أصبحت هناك بدائل اصطناعية ولم يعد يتم استخدام منتج الحيتان إلا في العطور باهظة الثمن.

وتختلف القوانين التي تنظر جمع وبيع العنبر من دولة لأخرى حول العالم.