نيويورك تايمز: تقديرات استخباراتية حول دعم صيني لإيران في الحرب

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين:

- التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن الصين ربما اضطلعت بدور غير مباشر في الحرب عبر التغاضي عن شحنات مواد كيميائية ومكونات يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري

- إدارة واشنطن حصلت مؤخرا على معلومات استخباراتية تفيد بأن الصين ربما أرسلت إلى إيران صواريخ تطلق من على الكتف، تُعرف باسم "مانبادز"

- الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى معطيات تفيد بأن روسيا تقدم أيضا معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية للجيش الإيراني

ادعت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين اضطلعت بدور أكثر فاعلية وربما أرسلت ذخائر إلى إيران لاستخدامها في الحرب، التي اندلعت إثر العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على البلاد.

وبحسب الصحيفة، تقوم أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتقييم احتمال أن تكون الصين قد زادت من دورها في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وفي حديث للصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن الصين ربما اضطلعت بدور غير مباشر في الحرب "عبر التغاضي عن شحن بعض الشركات إلى إيران مواد كيميائية ووقودا ومكونات يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري".

وأشار المسؤولون إلى أن الصين دأبت منذ فترة طويلة على توخي الحذر في إرسال معدات عسكرية مباشرة إلى إيران، إلا أن بعض الأسماء داخل الحكومة تدفع باتجاه تقديم دعم مباشر لقوات الأمن الإيرانية.

وادعى المسؤولون أن إدارة واشنطن حصلت مؤخرا على معلومات استخباراتية تفيد بأن الصين ربما أرسلت إلى إيران صواريخ تطلق من على الكتف، تُعرف باسم "مانبادز".

غير أنهم أوضحوا أن هذه المعلومات غير مؤكدة، ولا توجد أي أدلة على استخدام تلك الأسلحة في الميدان.

من جهة أخرى، ذكر المسؤولون أن الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى معطيات تفيد بأن "روسيا تقدم أيضا معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية للجيش الإيراني"، بما يساعد "الحرس الثوري" على تحديد السفن الأمريكية والأهداف العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط.

كما ادعى المسؤولون أن روسيا تقدم لإيران مساعدات غذائية ومعدات عسكرية غير فتاكة وصورا فضائية، لكنها تتجنب تزويدها بأسلحة مباشرة خشية استفزاز الولايات المتحدة.

والأحد، أعلنت طهران وواشنطن انتهاء مفاوضات بينهما في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتتبادل العاصمتان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.