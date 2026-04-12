ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة "للقضاء على" إيران في اللحظة المناسبة، بعد عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي جرت في باكستان.

وشدد ترامب على أن الطموحات النووية لطهران كانت السبب الرئيسي في الفشل في إنهاء الحرب.

وكانت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت اليوم الأحد، بدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يثير حالة من الشك بشأن وقف إطلاق نار هش لمدة أسبوعين.

ولم يوضح أي من الجانبين ما سيحدث بعد انقضاء وقف إطلاق النار الذي يستمر 14 يوما في 22 أبريل. وحث وسطاء باكستانيون جميع الأطراف على الالتزام به.