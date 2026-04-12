الولايات المتحدة وأستراليا تقدمان دعما بـ600 مليون دولار لمشروع خاص بالمعادن النادرة

قدمت أستراليا والولايات المتحدة عرضا لتمويل محتمل يصل إلى نحو 849 مليون دولار أسترالي (600 مليون دولار أمريكي) لمشروع مصفاة للمعادن النادرة تابع لشركة ترونوكس هولدينجز، في أحد من أوضح الالتزامات الملموسة حتى الآن ضمن شراكتهما في مجال المعادن النادرة.

وأصدر كل من مؤسسة تمويل الصادرات الأسترالية (إكسبورت فاينانس أستراليا) ومصرف إكسبورت إمبورت بنك الأمريكي خطابي دعم أو اهتمام منسقين بقيمة تصل إلى نحو 424 مليون دولار أسترالي لكل منهما لصالح المشروع، الذي يشمل غربي أستراليا والولايات المتحدة، وذلك وفق بيان مشترك صدر مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تستخدم المصفاة طاقة التعدين والمعالجة القائمة لإنتاج كربونات مختلطة من المعادن النادرة، تحتوي على عناصر خفيفة وثقيلة على حد سواء، وهي مواد تُستخدم في أنظمة الدفاع والصناعات التحويلية وتقنيات الطاقة النظيفة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصدرت المؤسستان أيضا خطابي دعم أو اهتمام بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أسترالي لكل منهما، لصالح مشروع كالجورلي للنيكل التابع لشركة أرديا ريسورسيز في غربي أستراليا.

وبحسب البيان، يضم المشروع أكبر مصدر للنيكل والكوبالت في أستراليا.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود أوسع يبذلها الحليفان لتأمين سلاسل إمداد المعادن النادرة، وذلك ضمن اتفاق إطاري تم توقيعه في البيت الأبيض العام الماضي.