قال المهندس عمرو خطاب الناطق باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها وذلك قبل إطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حصاد الأسبوع» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن هناك شركات عالمية سيتم افتتاحها في العاصمة الإدارية، وستكون أعمالها غير مسبوقة في مصر، وهو استلزم إنشاء المنطقة المركزية للأعمال والتي ترقى لهذا المستوى من المشروعات العالمية التي تتواجد في كل دول العالم.

وأوضح أن المنطقة تضم 20 برجًا بين سكني وإداري وفنادق وأغراض أخرى متعددة الاستخدام، لافتًا إلى وضع آخر بلاطة خرسانية للبرج الأيقوني الذي وصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، مع استكمال الهيكل المعدني خلال أسابيع قليلة.

وأشار إلى أن البرج الأيقوني يمثل أيقونة المشروع، وهو أكبر برج في المجموعة، وسيكون أيقونة للدولة المصرية بالكامل باعتبار البرج الأطول في القارة الإفريقية، موضحًا أنه يستهدف أنشطة مختلفة بين فندقية وإدارية وسكنية، وهو خطوة أولى على طريق دخول ناطحات السحاب إلى مصر.

وأكد المتحدث، أن البرج تم إنشاؤه باستخدام أحدث الأساليب المتبعة على مستوى العالم، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذه في غضون 800 يوم متواصل في حجم عمل غير مسبوق.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد يوم الخميس، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع.