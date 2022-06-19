أمين عام الناتو: يجب الاستعداد لاحتمال استمرار حرب أوكرانيا لسنوات

أشارت توقعات أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج إلى احتمال أن تستمر الحرب في أوكرانيا لسنوات.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال ستولتنبرج:" يجب أن نعد أنفسنا لحقيقة أنها (الحرب) قد تستمر لسنوات"، وأضاف أنه لهذا السبب لا ينبغي التراخي في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأعرب ستولتنبرج عن اعتقاده بأن تكاليف استمرار الحرب مرتفعة نظرا لأن المساعدات العسكرية باهظة الكلفة ولارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لكنه رأى أن هذا لا يمكن مقارنته بالثمن الذي تدفعه أوكرانيا كل يوم من حياة العديد من الناس.

وحذر ستولتنبرج من أنه في حال عدم مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل حاسم "فإننا سندفع ثمنا أعلى بكثير".

وتوقع ستولتنبرج أن تتمكن أوكرانيا من طرد القوات الروسية مرة أخرى من منطقة دونباس بمساعدة المزيد من شحنات الأسلحة القادمة من الغرب، مردفا: "فالأوكرانيون يدافعون عن أنفسهم بشجاعة في مواجهة الغزاة الروس".

في الوقت نفسه، أكد ستولتنبرج أن الحلف لن يخوض المعارك بنفسه، قائلا: "نحن نساعد أوكرانيا لكننا لن نرسل جنودا من الناتو إلى هناك".

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف عزز قدراته الدفاعية في إشارة واضحة إلى موسكو من خلال وضع 40 ألف جندي تحت قيادة الناتو.