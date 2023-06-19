4 شهداء و45 جريحا باقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها إلى 4، فيما أصيب 45 آخرين بجروح إصابات 9 منهم خطيرة، بينما أعلن جيش الاحتلال إصابة 7 من جنوده.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع، نحو الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهداء الاقتحام الإسرائيلي لجنين هم قيس مجدي عادل جبارين، (21 عاما)، وخالد عزام عصاعصة (21 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما).

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب البرمكي.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة ومتوسطة إثر تفجير عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية، خلال اقتحام مدينة جنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة مروحية عسكرية.

وفي الأثناء شهدت منطقة جنين تحليقا مكثفا للمروحيات العسكرية الإسرائيلية، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات حربية قصفت منطقة في جنين.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في جنين.