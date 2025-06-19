الكرملين يحذر: أي هجوم أمريكي على إيران يمكن أن يؤدي لاندلاع حرب أوسع

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التدخل عسكريا في القتال بين إسرائيل وإيران، في ظل استمرار التكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال بيسكوف، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، إن تدخل واشنطن قد يؤدي "لدوامة تصعيد"، ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

وأكد الكرملين، أن الرئيس فلادمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جبين بينج بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث يدعم الرئيس الصيني قيام بوتين بدور وساطة محتمل، وفق ما عرضت موسكو.

ويشار إلى أن بوتين يعتزم زيارة الصين في الثاني من سبتمبر المقبل.

قال بوتين، في حديثه لوكالات إخبارية، إن روسيا لن توقف عملها في محطة بوشهر النووية بإيران، حيث قال إن 600 خبير روسي يعملون هناك.

وأضاف بوتين: "لن نغادر".

وتدعم موسكو، الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إيران، ولكنها ترفض امتلاكها للأسلحة النووية.

وحذر مدير عام مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف في سان بطرسبرج من استهداف بوشهر.

وقال إن الهجوم على المحطة يمكن أن يتسبب في وقوع حادث مماثل لكارثة تشرنوبل 1986.

وأضاف أنه لا يوجد سبب لنقل الخبراء الروس في بوشهر لمكان آمن، ولكن تم ترحيل عشرات قليلة من إيران.