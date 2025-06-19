برلين تعلن وصول دفعة ثانية من رعاياها العالقين في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها قامت بإجلاء مجموعة ثانية من الألمان وأفراد أسرهم المقرّبين الذين كانوا عالقين في إسرائيل، وذلك عبر رحلة خاصة انطلقت من الأردن.

وهبطت الطائرة في العاصمة الألمانية برلين في وقت مبكر من مساء اليوم الخميس، وعلى متنها 174 شخصا حسبما ذكرت الوزارة. وباحتساب الرحلة الخاصة الأولى التي تم تسييرها مساء أمس الأربعاء إلى فرانكفورت، يكون إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من المنطقة، وصل إلى 345 شخصًا.

وتخطط الوزارة لتنظيم رحلة إضافية من العاصمة الأردنية عمّان بعد غد السبت. وذكرت الوزارة أن المواطنين الألمان، وأزواجهم، وأطفالهم القصر يمكنهم حجز الرحلة مقابل رسوم.

ولفتت الوزارة إلى أن عدة شركات طيران تجارية توفر أيضًا رحلات جوية من عمّان إلى ألمانيا.

ويجب على المواطنين الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل التوجه بأنفسهم إلى الأردن المجاورة. وهناك بعض الدول الأوروبية تقوم بتنظيم قوافل لمواطنيها إلى الأردن، لكن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت مجددًا أنها لا تعتبر هذا الخيار آمنًا في الوقت الراهن، بسبب المخاطر الإضافية التي قد تنجم عن فترات الانتظار في نقاط التجمع.

أما بالنسبة للألمان الموجودين في إيران، فإن وزارة الخارجية لا تزال توصيهم بمغادرة البلاد برًا إلى الدول المجاورة مثل أرمينيا وتركيا، حيث إن المعابر الحدودية هناك مفتوحة، ونوهت إلى أن من الممكن أيضا في بعض الحالات الفردية الخروج عبر الحدود إلى أذربيجان.

واستطردت الوزارة أن من الممكن السفر من هذه الدول الثلاث إلى ألمانيا على متن رحلات طيران تجارية. وقالت الوزارة:" سفاراتنا هناك تقدم الدعم اللازم لعملية المغادرة، وهي متاحة على مدار الساعة".

ودعت الوزارة جميع المواطنين الألمان إلى التسجيل في قائمة التأهب للأزمات "إليفاند"، وتضم هذه القائمة حاليا أكثر من 4000 ألماني أفادوا بأنهم موجودون في إسرائيل، بينما يبلغ عدد المواطنين الألمان الموجودين في إيران والمسجلين على هذه القائمة أكثر من 1000 شخص.