مسئول ألماني يدعو الاتحاد الأوروبي لتشكيل تحالفات مناخية جديدة بعد انسحاب الولايات المتحدة

عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، دعا وكيل وزارة البيئة وحماية المناخ الألمانية، يوخن فلاسبارت، إلى تشكيل تحالفات جديدة.

وقال فلاسبارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ستكون أفريقيا والصين والهند والبرازيل، على سبيل المثال، شركاء أكثر أهمية للاتحاد الأوروبي من أي وقت مضى".

وذكر فلاسبات أنه من الواضح بالنسبة للولايات المتحدة - كما كان الحال خلال ولاية ترامب الأولى - أن العديد من الولايات الأمريكية لا تُشارك ترامب نهجه، إذ أنها تُعزز بفعالية حماية المناخ. ومع ذلك قال فلاسبارت، المشارك منذ فترة طويلة في مفاوضات المناخ الدولية: "يجب ألا نقلل من شأن عزم الإدارة الأمريكية على إضعاف التزامات حماية المناخ بشكل جذري".

ويُعقد مؤتمر يضم أكثر من 5 آلاف مندوب في مدينة بون الألمانية حتى الخميس المقبل للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي القرر عقده في نوفمبر المقبل في البرازيل.

وقال فلاسبارت إن الحكومة الألمانية الجديدة "عازمة بوضوح" على تعزيز التقدم المحرز في سياسة المناخ حتى الآن، وأضاف: "العديد من الدول - بما في ذلك دول الجنوب العالمي - تلحق بنا عن كثب، بل وتسبقنا، في توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة. هذا هو نوع السباق نحو الطاقة بأسعار معقولة الذي يحتاجه العالم"، مشيرا إلى أن غالبية الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة على مستوى العالم تتدفق الآن إلى الطاقة المتجددة.