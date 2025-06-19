محافظ بني سويف يأمر بصرف مكافأة لرؤساء لجان امتحانات كشفت عن تدنّي مستوى طلاب مدرسة حميدة أبو الحسن

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف مكافأة لرئيسي لجنتي الامتحانات اللتين أدى فيهما طلاب وطالبات مدرسة "حميدة أبو الحسن" امتحانات الشهادة الإعدادية، وهما: لجنة مدرسة "سيد عبد الحفيظ" للبنين، ولجنة مدرسة "أبو صير الإعدادية" للبنات.

وجاء هذا التقدير للانضباط الشديد داخل اللجنتين ومنعهما لمحاولات الغش، وتطبيقهما الصارم للقواعد المنظمة للامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وذكر المصدر، أن طلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" خاضوا الامتحانات داخل لجان منضبطة، إلى جانب طلاب من مدارس أخرى مثل مدرسة "الشهيد عبد الرحمن البنا" التي حقق طلابها نتائج جيدة، وهو ما يؤكد أن أجواء الامتحانات لم تكن سببًا في تدني النتائج، بل يرجع الأمر إلى تدنٍ واضح في المستوى التعليمي لطلاب "حميدة أبو الحسن"، نتيجة تراكم الإهمال وضعف المتابعة التربوية.

وأضاف المصدر، أن مراجعة الموقف كشفت عن تقصير كبير من إدارة المدرسة التي لم تتعامل بالشكل التربوي السليم مع مشكلات الغياب وعدم الالتزام، وهو ما أدى إلى تدهور المستوى التعليمي لدى الطلاب، خصوصًا مع وصولهم إلى الصف الثالث الإعدادي، حيث واجهوا لجانًا صارمة لا تسمح بالغش، فكشفت النتائج مستواهم الحقيقي.

ولذلك، وجه محافظ بني سويف وكيلة الوزارة بإصدار قرار بإعفاء إدارة المدرسة من مهامها، ومحاسبتها على ما تم رصده من تقصير أثر على جودة العملية التعليمية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.