ماذا قال نتنياهو عن احتمال اغتيال خامنئي؟

- نتنياهو: تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة



رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على سؤال وجه له اليوم الخميس، عن احتمال اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلا: "تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له نقلتها قناة "الجزيرة": "إن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة، ومسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك".

وأضاف: "من الواضح أن النظام في إيران يتأثر لأننا نقوم باستهداف رموزه".

وأكد مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على مستوى الدفاع من خلال منظومة ثاد، مردفا: "وطياروها يساعدوننا على اعتراض المسيرات".