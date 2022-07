برشلونة يدعم هالر في محنته الصحية

حرص نادي برشلونة الإسباني على دعم ومساندة النجم الإيفوراي سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند، بعد إصابته بورم في الخصية.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نبأ إعلان دورتموند إصابة هالر بالورم، معلقًا عليها:" نتمنى لك القوة والشفاء العاجل سيباستيان هالر".

وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن مساء أمس الاثنين أن مهاجمه الجديد سيباستيان هالر يعاني من ورم في الخصية، طبقا لما كشفت عنه الفحوص.

وأوضح دورتموند أن هالر شعر بوعكة عقب مران أمس الاثنين، وخضع للفحوص التي أسفرت عن تشخيص حالته بالمعاناة من ورم في الخصية.

وغادر هالر معسكر الفريق المقام في سويسرا استعدادا للموسم، وسيخضع لمزيد من الفحوص على مدار الأيام المقبلة.

من جانبه أعرب هالر عن شكره وامتنانه للجماهير التي قدمت له الدعم فور علمها بنبأ إصابته بالورم، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للعودة أقوى مما كان.

Wishing you strength and a speedy recovery, @HallerSeb! Get well soon 🙏 https://t.co/pN52QuZi7r