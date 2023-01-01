روسيا تجدد قصفها لمدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا

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تعرضت مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، سُمع دوي انفجارات في المدينة وكانت الدفاعات الجوية نشطة.

وكانت روسيا قد قصفت بالفعل أوديسا المطلة على البحر الأسود برشقات جوية مساء الاثنين. وأكدت وزارة الدفاع في موسكو في وقت لاحق الهجمات.

وتشن روسيا حربا ضد أوكرانيا المجاورة منذ ما يقرب من 17 شهرا. وكانت المناطق الجنوبية من البحر الأسود، والتي لها أهمية كبيرة لأوكرانيا بسبب البنية التحتية للموانئ، هدفا للقصف الروسي مرارا وتكرارا.

وتم شحن عدة ملايين من الأطنان من المواد الغذائية عبر ميناء أوديسا في الأشهر الماضية كجزء من اتفاقية الحبوب الدولية.

وانسحبت روسيا يوم الاثنين من الاتفاق.