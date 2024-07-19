نتنياهو: رأي محكمة العدل الدولية بانتهاك إسرائيل القانون الدولي انحراف عن الحقائق التاريخية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن رأي محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي باحتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية وسياساتها بهما، يعد انحرافا عن الحقائق التاريخية.

وقال نتنياهو في تغريدة على منصة إكس أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت)اليوم:" إن الشعب اليهودي ليس محتلا وهو في أرضه وعاصمته الأبدية،القدس".

وأضاف نتنياهو"لن يحرف قرار زائف في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، ولذلك لن يكون هناك نزاع بشأن قانونية مستوطناتنا في كل بلادنا".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن رأى محكمة العدل الدولية خاطيء من الأساس، إنه يتجاهل الماضى- الحق التاريخي للشعب اليهودي- وتهديد أمن إسرائيل وواجب حماية مواطنيه وأرضه".

أعلنت محكمة العدل الدولية وهى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في رأي غير ملزم أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولى.