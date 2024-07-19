 شركة طيران سعودية تعلن تأثر عملياتها بالعطل التقني العالمي - بوابة الشروق
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شركة طيران سعودية تعلن تأثر عملياتها بالعطل التقني العالمي

أحمد العيسوي
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 1:08 م

أعلنت شركة طيران ناس السعودية، تأثر عملياتها بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم.

وأفادت الشركةفي بيان نشرته عبر حسابها بموقع إكس، اليوم الجمعة، أن أحد الأنظمة التقنية تأثر بالعطل التقني العالمي، ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطىء الخدمات في الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال.

وأكدت الشركة أنها تعمل مع مزود الخدمة حاليا وجميع الجهات المعنية لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

وتسبب انقطاع كبير في خدمات الحوسبة السحابية في إلغاء وتأخير رحلات جوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول، حيث أثر الانقطاع على العديد من شركات الطيران وأدى إلى تعطيل رحلات الطيران.

وأفادت مصادر بأن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة كراود سترايك أثر اليوم الجمعة، على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.

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