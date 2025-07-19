مسيرة إسرائيلية تقصف منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ محلّة صباح السبت، منطقة «مطل الجبل» في بلدة الخيام جنوب البلاد.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن المعلومات الأوّلية تتحدث عن إصابة شخص جراء الاستهداف.

مراسل "النهار": مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ محلّة مطل الجبل في الخيام جنوب لبنان ومعلومات أوّلية عن إصابة شخص pic.twitter.com/IoZSjk0il4 — Annahar النهار (@Annahar) July 19, 2025

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط بجنوب لبنان.

وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عما لا يقل عن 251 قتيلا و559 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.