 دمشق: آليات تركية تتجه إلى خان شيخون لنجدة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي - بوابة الشروق
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دمشق: آليات تركية تتجه إلى خان شيخون لنجدة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي

سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر
سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر

نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 11:42 ص

أعلن مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، أن آليات تركية اجتازت الحدود ودخلت إلى مدينة سراقب متجهة إلى بلدة خان شيخون بريف إدلب، لنجدة عناصر "جبهة النصرة" الإرهابية، مشددا على أن ذلك يؤكد مجددا استمرار الدعم اللامحدود الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية.

وقال المصدر -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"- إن "آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين"، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية.

وأضاف المصدر أن "سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر"، وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ولأحكام القانون الدولي.

وتابع: "هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها، حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".

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