 رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: قرار وشيك برفع تعليق عضوية السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: قرار وشيك برفع تعليق عضوية السودان


نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 10:59 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 10:59 ص

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عن عودة وشيكة للسودان إلى مؤسسات وأنشطة الاتحاد الإفريقي عقب التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية التي تؤسس للحكم المدني بالبلاد.

وقال فكي -في تصريحات لصحيفة "السوداني" الصادرة اليوم الاثنين- إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي سيجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة لبحث التطورات في السودان واتخاذ قرار برفع تعليق عضوية السودان وعودته لبيته الإفريقي.

وأكد فكي، دعم الأفارقة للتوافق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، موضحا أنّهم سيقفون مع السودان حتى يتمّ تنفيذ الاتفاق.

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