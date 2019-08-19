قوات الوفاق الليبية: أسقطنا أمس طائرة مسيرة إماراتية

قال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، عقيد طيار محمد قنونو: "إن مضاداتهم الأرضية أسقطت طائرة إماراتية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد"، دون أن يشير لمكان إسقاطها.

وأضاف قنونو في بيان صحفي نشرته عملية بركان الغضب التابعة للوفاق مساء يوم الأحد "هذه الطائرة هي إحدى طائرتين هاجمتا مطار مصراتة وحاولتا استهداف طائراتنا وبنيتنا التحتية"، موضحا بأن ضرباتهم الجوية جعلت قوات حفتر تكثف ضرباتها على مطارات معيتيقة وزوارة ومصراتة بشكل وصفه بالعشوائي اليائس.

وأكد قنونو أن قصف المطارات التابعة للوفاق لم ينتج عنه أي اصابات لبنية سلاح الجو الليبي، متوعدا بالرد الحاسم خلال أجل قريب جدآ، حسب وصفه.

وتابع قنونو بأن منتسبي الجيش الليبي عامة وقوات عملية بركان الغضب خاصة يؤكدون أن الهدوء الظاهر على المحاور، هو ضمن استراتيجية المعركة، وبأنهم متفوقون مخابراتيا وعملياتيا.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق .