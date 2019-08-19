«بوينج» تسلم أولى طائرات الطراز «787-10 دريملاينر» إلى شركة الطيران الفيتنامية

سلمت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" أولى طائرات الجيل الجديد من الطراز "بوينج 787-10 دريملاينر" إلى شركة الطيران الفيتنامية "فيتنام أيرلاينز" كجزء من صفقة تضم ثماني طائرات من هذا الطراز ستحصل عليها الشركة الفيتنامية من خلال عقد تأجير مع شركة "أير ليز كورب".

وذكرت شركة الطيران الفيتنامية أن الطائرة "787-10 دريملاينر" التي تقول "بوينج" إنها الأقل استهلاكًا للوقود في فئة الطائرات ذات الممرين ستساعد في توفير خدمة مميزة لعملاء الشركة على خط "هانوي – هو شي منه" الداخلي وكذلك على عدد من الخطوط الدولية.

يذكر أن "فيتنام أيرلاينز" تستخدم بالفعل أسطول من طائرات "بوينج 787-9". ويتم تجهيز الطائرات الجديدة التي تضم 367 مقعدًا منها 24 مقعد لدرجة رجال الأعمال و343 مقعد للدرجة الاقتصادية. كما تتيح الطائرات "بوينج 787-10" لشركة الطيران الفيتنامية تسيير رحلات إلى أوروبا وإفريقيا ودول أوقيانوس.

يذكر أن "فيتنام أيرلاينز" هي عضو في تحالف شركات الطيران "سكاي تيم" وشركة طيران رئيسية في جنوب شرق آسيا وتدير 95 خط طيران منها 22 خط محلي و29 خط دولي وتقوم بتسيير حوالي 400 رحلة طيران يوميا.

يذكر أن شركة الطيران الفيتنامية الجديدة "بامبو أيروايز" أكدت طلبيتها لشراء 10 طائرات طراز "787 – 9 دريملاينر" في فبراير الماضي بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار وفقا للأسعار الرسمية.