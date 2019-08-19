حملة مرورية لإحكام السيطرة الأمنية بشوارع طنطا

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، حملات مرورية مكبرة على الطرق السريعة والداخلية بمدينة طنطا، اليوم الاثنين، لإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير إدارة المرور، يفيد بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة برئاسة العقيد مصطفى بسيوني.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٠ دراجة نارية مخالفة، و٤٠ من مركبات التوكتوك المخالفة لخط السير بشوارع طنطا، كما تم ضبط عدد من مخالفات السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.