كشف نادي ماينز الألماني عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن لاعبًا بالفريق قد جاءت نتيجة تحاليله لفيروس كورونا إيجابية، بعد الاختبارات التي تم إجراؤها أمس الثلاثاء.

وأشار النادي إلى أن نتائج جميع اللاعبين بالفريق قد جاءت سلبية، وأن اللاعب الذي لم يكشف النادي عن هويته يخضع لعزلة ذاتية في الوقت الحالي.

وألغى النادي المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها الفريق، اليوم الأربعاء، أمام شتوتجارت كإجراء إحترازي.

وحدد الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان رسمي له، موعد انطلاق الموسم الجديد نت البوندسليجا، المقرر انطلاقه في 18 سبتمبر المقبل بعد نهاية دوري أبطال أوروبا وكافة مسابقات الموسم الحالي.

