أحدث ظهور للزعيم عادل إمام وهو يتوسط أسرته في زفاف حفيده

نشر الفنان محمد عادل إمام، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة من فرح ابن شقيقه المخرج رامي إمام، وظهر فيها الزعيم عادل إمام وسط أسرته في حفل زفاف حفيده، الذي أقيم في فيلا الزعيم بالمنصورية.

لاقت الصورة رواجًا كبيرًا وتفاعل من رواد السوشيال ميديا، والذين علقوا بعبارات إيجابية، متمنين للزعيم دوام الصحة والعافية.

كانت الفنانة إلهام شاهين نشرت صورًا لفرح عادل حفيد الفنان عادل إمام نجل المخرج رامي إمام، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في فيلا الزعيم بالمنصورية.

وهنأت إلهام شاهين، المخرج رامي إمام، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك للمخرج رامى إمام زفاف ابنه عادل إمام، وعروسته الحلوة فريدة، ربنا يسعدهم ونفرح بولادهم، مبروك لنجمنا الكبير الزعيم عادل إمام".

جدير بالذكر أن هذه الصورة هي أحدث صورة له حقيقية من حفل زفاف حفيده والذي اسمه على اسم الزعيم "عادل"، وانتشرت صور كثيرة مؤخرًا للزعيم عادل بالذكاء الاصطناعي واشهرها الصورة التي كانت تظهره على سرسر المرض وانتقدها نقيب الفنانين د. أشرف زكي في مداخله له في برنامج الستات مايعرفوش يكذبوا.