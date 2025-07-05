البترول: أوقفنا تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وأضفنا كميات جديدة من ظهر وعدة حقول

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، إن قطاع البترول نجح في «إيقاف منحنى الانخفاض» في إنتاج الغاز الطبيعي الذي شهدته مصر خلال الفترات السابقة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء السبت، أن إنتاج الغاز في مصر شهد انخفاضا بنسبة 20% على مدار 30 شهرًا قبل يوليو 2024؛ نتيجة عدم دفع مستحقات الشركاء الأجانب في حينه.

وتابع: «تمكنا خلال الفترة الماضية من يوليو 2024 حتى اليوم، من الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب إطلاق حزم محفزات جديدة لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج لوقف منحنى الانخفاض في الإنتاج والعودة إلى مستوى الثبات».

وأشار إلى إضافة كميات جديدة من عدة حقول مؤخرًا، من بينها 55 مليون قدم مكعب من حقل «ظهر» بالإضافة إلى 200 مليون قدم مكعب يوميًا من حقل «ريفين»، و90 مليون قدم مكعب من حقول «شل».

وأكد أن الوزارة تواصل طرح المزايدات العالمية، مشيرة إلى إغلاق مزايدة الشركة القابضة بالأمس التي شملت مناطق جديدة تضاف للاستكشافات في البحر المتوسط، والذي يمثل مصدر 75% من إنتاج مصر من الغاز.